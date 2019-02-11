برأة شاب من تهمة قتل صديقه بشارع النيل

أصدرت محكمة جنايات بحري برئاسة مولانا عارف محي الدين قرارها في البلاغ المفتوح في مواجهة شاب وذلك أثناء قيادته لعربته بشارع النيل حيث كان صديقه معه بالمنطقة وترجل عن العربة في طريقه الي مكان سكنه وأثناء مناداة الشاب علي صديقه قام بالدوران للوصول الي صديقه وتشاء الأقدار أن يصطدم بعربة برادو غيرت اتجاهها لتصطدم بالترتوار وتصيب المجني عليه الذي نقل الي المستشفي لتلقي العلاج ليقوم صديقه بزيارته بالمستشفي محاولا دفع أي رسوم .

وبعد تدوين البلاغ تسلمت دائرة التحقيقات الجنائية البلاغ والتحري مع صاحب العربة البرادو والشاب الذي أكد علي عدم توقفه بمكان الحادث لعدم امتلاكه رخصة قيادة ومن خلال الاجراءات التي قامت بها النيابة أطلق سراح صاحب العربة البرادو وتحويل مادة الاتهام الي المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة الشاب .

واعتبر بأنه قام بارتكاب الحادث بعملية تشبه البلياردو بصدم العربة البرادو عبر الترتوار وتصيب الشاب في مقتل وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الي محكمة جنايات بحري التي استمعت الي ضابط برتبة رفيعة في التحقيقات الجنائية وسماع إفادات عدد من الشهود تجاوزوا العشرة أدلوا بإفاداتهم حول الحادث وفي جلسة الأمس تلي قاضي المحكمة الحيثيات بأن القتل لم يكن مباشرا واعتبار أن المتهم (قرص) العربة البرادو وأن المتهم بارع في القيادة إلا أن حالته التي كان عليها لايمكن أن تسمح بوقوع الحادث الذي صوره الاتهام بالبلياردو كما تضاربت أقوال الشهود .

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مما أدي الي عدم اطمئنان المحكمة وأن الشك يفسر لصالح المتهم وبعد تلاوة القاضي للحيثيات رأت المحكمة برأة المتهم من الاتهام المنسوب إليه لعدم كفاية الأدلة وسط فرحة عارمة من أفراد أسرته الذين كانوا متواجدين بالمحكمة وبحسب صحيفة الدار قامت أسرة المتهم بتلقي الاتصالات بحكم براءة إبنهم في حادث الحركة الذي تحول الي المادة 130 لتستمر وقائع المحكمة لأكثر من خمسة أشهر ليعانق المتهم نسيم الحرية بإطلاق سراحه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)