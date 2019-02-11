143% جباية زكاة الانعام بغرب كردفان

أشاد والي غرب دارفور، أحمد عجب الفيا، رئيس مجلس أمناء الزكاة في الولاية، بتنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة والقفزة النوعية التي تحققت في جباية الانعام العام الماضي بنسبة 143%، مؤكدا أن المجلس أمن على اشراك الإدارة الأهلية في جباية الانعام تحقيقاً للربط المقرر.

وأجاز المجلس خلال أجتماعه برئاسة عجب الفيا، تقرير اداء العام 2018م وملامح خطة العام الحالي التي ركزت على الاهتمام بالمشروعات الانتاجية والزراعية والجباية.

وقال إن المجلس اطمأن على أداء الديوان في محوري المصارف والجباية.

من جانبه أوضح الشيخ بشير ان المجلس اصدر جملةً من الموجهات اهمها الاهتمام بوعاء الانعام والمشروعات الزراعية باستجلاب جرارات وآليات زراعية للاسر الفقيرة والمشروعات الجماعية.

وأشار بشير الي الاهتمام بالسدود والحفائر التي تعين الادارة الاهلية على رفع مستوى جباية الانعام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.