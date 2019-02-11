إغلاق أكبر بنوك صنعاء بعد اختطاف الحوثيين موظفيه

قرر بنك التضامن الإسلامي الدولي، أكبر البنوك التجارية في اليمن، وقف نشاطه في المركز الرئيسي وإغلاق جميع فروعه في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وذلك عقب اختطاف ميليشيات الحوثي عددا من موظفيه، وتعرضه لسلسلة من ممارسات الابتزاز والمضايقات.

مصادر مصرفية في صنعاء أكدت أن عملية الخطف طالت أيضا موظفين في بنك الكريمي وبنك سبأ الإسلامي، وتم اقتياد المختطفين من موظفي ومديري بعض البنوك إلى معتقل تابع لجهاز الأمن القومي الخاضع لسلطة الانقلابيين.

وكشفت المصادر عن مشاركة قياديين حوثيين في البنك المركزي بصنعاء بالتحقيقات التي تجريها الميليشيات مع موظفي البنوك التجارية، وأن عملية الخطف تمت بناء على تعليمات من البنك المركزي الذي تستخدمه الجماعة عصا لابتزاز ونهب البنوك العاملة في مناطق سيطرتها، بحسب المصادر.

Advertisements

وتوقع مصرفيون أن تقدم بقية المصارف التجارية العاملة في مناطق سيطرة الانقلابيين على وقف أنشطتها وغلق مقارها نتيجة المضايقات التي تتعرض لها من قبل الميليشيات.

وذكرت تقارير مصرفية أن ميليشيات الحوثي تتحكم بنحو 60% من الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية، وتمنعها من استخدام أموالها المودعة لدى البنك، وتفرض على البنوك دفع جبايات تصل إلى 30% من الأرباح، وذلك بذريعة تمويل ما يسمى المجهود الحربي.