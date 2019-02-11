قتل 4 مدنيين سوريين إثر غارات لطيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن على بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي. ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن "أربعة مدنيين استشهدوا اليوم جراء عدوان لطيران "التحالف الدولي" على المنازل في أطراف بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي". وكان 3 أشخاص قتلوا يوم السبت أمس الأول في قصف لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على بادية بلدة الطيانة، بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا. Advertisements ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا": "استشهاد ثلاثة مدنيين نتيجة قصف طيران التحالف الدولي على بادية بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشرقي". وكان طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور ما تسبب بمقتل ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى بغارات للتحالف على بلدة الباغوز شرق دير الزور السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.