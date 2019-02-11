تايلاند تفرج عن اللاعب البحريني

غادر لاعب كرة القدم البحرينى حكيم العريبى سجنا تايلانديا اليوم الاثنين بعدما أسقطت السلطات قضية مثيرة للجدل لتسليمه إلى بلاده. كان العريبى (25 عاما) قد فر من البحرين عام 2014 وحصل على وضع لاجئ فى أستراليا وألقى القبض عليه فى مطار بانكوك فى نوفمبر أثناء زيارته لتايلاند لقضاء شهر العسل. واعتقل العريبى بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه بناء على طلب البحرين.

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