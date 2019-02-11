الخارجية الروسية: فنزويلا لم تطلب المساعدة العسكرية

أعلن رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، اليوم الإثنين، أن فنزويلا لم تطلب المساعدة العسكرية الروسية.
وقال للصحفيين مجيبا على سؤال ذو صلة "لا (أي لم تطلب المساعدة العسكرية)".
كما أعلن شيتينين أن روسيا على اتصال دائم مع السلطات الفنزويلية.
ومن الجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت وتصاعدت حدة المظاهرات، وخاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".
وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا والعديد من الدول شرعية مادورو.
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