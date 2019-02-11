109 مليون دولار عائدات الصمغ العربي 2018

اخبار الخليج 365 365/ بلغت عائدات صادرات الصمغ العربي في السودان 109،477 مليون دولار خلال العام الماضي. وكشف تقرير صادرة عن مجلس الصمغ العربي اليوم "الاثنين"، بأن الكميات المصدرة من صمغ الهشاب، بلغت 24.228 طناً بعائدات بلغت 66.846.931 دولار، فيما سجلت الكميات المصدرة من صمغ الطلح 49.441 طن باجمالي عائدات بلغت 42.631.000 دولار.

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