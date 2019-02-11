تكوين جمعيات للإنتاج الزراعي والحيواني في كسلا للخريجين

وأفاد مدير الجهاز، نصر الدين كيال، لدى لقائه وزير الانتاج والموارد الإقتصادية بالولاية، أن اللقاء يجيء في بداية عام الشباب حسب توجيهات الدولة بالمركز والولايات لمعالجة إشكاليات الشباب بإيجاد فرص ومشروعات إنتاجية ضمن ميزانية البرامج.وأكد الوزير أن استيعاب الخريجين واستغلال طاقاتهم في دفع مسيرة التنمية هدف استراتيجي تعمل الولاية على تحقيقه وهو تحدٍ كبير لكافة الشركاء خاصة جهاز تشغيل الخريجين بالتوسع في مظلة التشغيل ضمن مشروعات حقيقية وعلمية مدروسة تتماشى وإمكانيات ومقدرات كل خريج.
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