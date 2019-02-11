الشروع في تخطيط قري تاريخية بالخرطوم

حدّدت وزارة التخطيط العمراني، 8 قرى للمسح الشامل، وتشمل قرى "عد بابكر والسمرة ورام الله" بشرق النيل و"أم رباح" بجبل أولياء و"جادين" بأمدرمان و"الزاكياب" ببحري و"قوز نفيسة" بمحلية كرري.

ووقف اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروع تخطيط القرى، الأحد برئاسة وزير التخطيط العمراني، محمد حسن الحضري، على سير العمل حيث تقوم الوزارة بأعمال مسح شامل للقرى الخاضعة للتخطيط من خلال 8 فرق عمل.

ويشارك في عمليات المسح المختصون في مصلحة الأراضي والإدارة العامة للمساحة والإدارة العامة للتخطيط ومجندي الخدمة الوطنية، وذلك بعد الاتفاق مع المحليات على تحديد أولويات القرى المستهدفة.

وأكد وزير التخطيط العمراني، أن مشروع تنظيم القرى يجد الدعم والمساندة من حكومة الولاية ويحظى بمتابعة لصيقة من والي الخرطوم، وترحيباً كبيراً من معتمدي المحليات ومن كافة المواطنين.

وقال مدير عام الأراضي، محمد الشيخ إن فرق العمل الميداني بدأت أعمالها بجدية وفق الموعد المضروب بعد أن تم توفير كافة المعينات المطلوبة، مشيراً إلى إخضاع مجندي الخدمة الوطنية لدورة تدريبية على أعمال المسح الاجتماعي للقرى المستهدفة.

وأعلن الشيخ أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المعتمدين ونواب الدوائر والقيادات المحلية، وأشار مدير عام الأراضي إلى الترحيب الكبير من المواطنين بأعمال التخطيط، بحسبان أنها تحقق فوائد جمة لسكان القرى.