إبادة ما يفوق طناً من الهيروين والكوكايين ببورتسودان

أبادت السلطات المختصة بمدينة بورتسودان، نحو ألف و225 كيلوجرام هيروين، و100 "زجاجة" كوكايين، ودونت السلطات 3 بلاغات تحت المادة 15/أ و17 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور القضاء والنيابة.

وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالبحر الأحمر، إن ضبط المخدرات تم بواسطة جهاز الأمن بالولاية.

وأوضح أن عدد المتهمين في القضية بلغ 4 متهمين أجانب يواجهون أحكاماً تصل عقوبتها الإعدام.

وأفاد أن إدارته تولي مسألة إبادة المخدرات الأهمية القصوى ضمن الخطط الراتبة بما فيها معروضات البلاغات، وأن عملية الإبادة في كل بلاغات المخدرات تتم عبر تشكيل لجان تضم الجهات العدلية والجهات ذات الصلة، ويتم التأكد من الأوزان وأخذ عينات بغرض الفحص عبر المعامل الجنائية.