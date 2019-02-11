الافراج عن 48 من متهمين احتجاجات النيل الأبيض .. تفاصيل

أعلنت حكومة ولاية النيل الأبيض، يوم الأحد، إطلاق سراح 48 متهماً بالضمان في بلاغات تتعلق بالاتلاف خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولاية مؤخراً، من جملة 83 متهماً.

ووفق مصادر تحدثت لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" فإن جملة بلاغات الاتلاف التي تم فتحها أثناء الاحتجاجات الأخيرة بالولاية بلغت 35 بلاغا،ً منها 27 بلاغاً خاصاً، بالمؤسسات العامة بجانب 14 بلاغاً تتعلق بديوان الزكاة، و13 بلاغاً بمؤسسات مختلفة فضلاً عن 8 بلاغات خاصة.

وأشار المصدر إلى أن 35 متهماً منتظرون بالحراسة لأغراض التحري.

هذا وقد شهدت مدن في الولاية حرق مقار حزبية ومؤسسات حكومية خلال الاحتجاجات الشعبية يناير الماضي.