الافراج عن 48 من متهمين احتجاجات النيل الأبيض .. تفاصيل

ووفق مصادر تحدثت لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" فإن جملة بلاغات الاتلاف التي تم فتحها أثناء الاحتجاجات الأخيرة بالولاية بلغت 35 بلاغا،ً منها 27 بلاغاً خاصاً، بالمؤسسات العامة بجانب 14 بلاغاً تتعلق بديوان الزكاة، و13 بلاغاً بمؤسسات مختلفة فضلاً عن 8 بلاغات خاصة.
وأشار المصدر إلى أن 35 متهماً منتظرون بالحراسة لأغراض التحري.هذا وقد شهدت مدن في الولاية حرق مقار حزبية ومؤسسات حكومية خلال الاحتجاجات الشعبية يناير الماضي.
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