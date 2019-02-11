مصرع شخص وتشرد 800 بسبب الأمطار في غانا

لقي شخص مصرعه وتشرد نحو 800 مواطن بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مقاطعة أمانسي الغربية في غانا، والتي تسببت أيضا في حدوث أضرار في الممتلكات بلغت الآلاف من الـ"سيدي" -الدولار يوازي 5.098 سيدي غاني-.
وذكرت صحيفة "جانيان تايمز" في غانا، أن الأمطار تسببت في حدوث دمار في العاصمة مانسو نكوانتا و10 مدن أخرى بالمقاطعة الواقعة بمنطقة "أشانتي" ذات الحكم الذاتي بالحزام الأوسط من غانا، حيث تضررت عشرات المنازل وعددا من المباني التعليمية ودور العبادة في هذه المدن والبلدات.
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