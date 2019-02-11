شبح الإغلاق بواجه مطعم للفقراء في مانشستر

اخبار الخليج 365 365/ يواجه مطعم الفقراء في مدينة مانشستر البريطانية -والذي يقدم الوجبات الساخنة للمواطنين المشردين بلا مأوى- مصيرا غامضا بعد أن طُلب من القائمين عليه مغادرة المقر قبل 19 فبراير الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن المطعم الذي تشرف عليه جمعية خيرية يقع منذ عقود في أحد شوارع المدينة الكائنة شمال غربي إنجلترا وكان قد تأسس عام 1984.

Advertisements

وقال أندي برنهام عمدة مانشستر الكبرى، والذي تعهد بالقضاء على ظاهرة التشرد في مانشستر بحلول عام 2020، إنه سيلتقي بالمسئولين المعنيين لمناقشة الوضع.