اليابان تعزز أمن الدولة الكترونيًا استعدادًا لاولمبياد طوكيو

في إطار سياسة ونشاط المعهد الوطني للمعلومات وتقنية الاتصالات "إن.آسى.تى" في اليابان لتعزيز أمن الدولة الإلكتروني، وتحقيقًا لتلك الغاية، يبدأ المعهد خلال شهر فبراير الجاري ببذل شتى الجهود لاختراق أجهزة الموطنين المتصلة بالإنترنت، والتي تشمل كاميرات الويب والراوترات وأي أجهزة متصلة بإنترنت الأشياء، وستستمر على هذا المنوال لمدة أقصاها خمسة أعوام، وذلك وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية.

فقد حصل المعهد، في نوفمبر الماضي، على إذن قانوني يسمح له باختراق أجهزة اليابانيين، مؤكدا ضرورة الاضطلاع بهذه المهمة لتكثيف الأمن الإلكتروني، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات اليابان لألعاب طوكيو الصيفية الأولمبية للعام 2020 والألعاب البارالمبية.

وتتمثل الخطة في اختراق على حوالي 200 مليون جهاز متصل بإنترنت الأشياء داخل حدود الدولة، وسيخطر المعهد المستخدمين الذين اخترقت أجهزتهم بنجاح، ويبلغهم بالحاجة إلى تعزيز أمنهم الرقمي.

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وصرح "دايسوكى إينو"، الباحث بالمعهد لهيئة الإذاعة اليابانية أن المعهد سيحمي كافة البيانات التي يجمعها، وتشمل البيانات معلومات خاصة كالصور والفيديوهات المأخوذة عبر كاميرات ويب متصلة بإنترنت الأشياء.

ويرى الخبراء سواء اخترقت أجهزة اليابانيين أم لا، تقع المسؤولية على عاتق الفرد لتحسين أمنه.