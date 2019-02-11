إفريقيا الوسطى: حنكة البشير إوقفت حرب استمرت خمسة أعوام

أكد سفير جمهورية إفريقيا الوسطى لدى السودان إبراهيم عبد الله، أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه بالخرطوم بين فرقاء بلاده الحكومة والحركات المسلحة أسهم في إيقاف الحرب التي استمرت لمدة خمسة أعوام وهي خطوة مهمة ما كان لها أن تتم لولا حكمة وحنكة الرئيس عمر البشير.

وأشاد عبد الله لدى مخاطبته امنتدى صحفي للحديث عن الدور الإقليمي للسودان في قضايا الأمن والاستقرار بالمنطقة مع التركيز على اتفاقيتي "سلام جنوب السودان وإفريقا الوسطى" أشاد بدول الجوار والدول الإفريقية والعالم في دعم السلام بإفريقا الوسطى.

وقال إن دور السودان في الإقليم يجب دعمه لأنه مؤهل لترسيخ السلام بإفريقيا .

وأضاف " أنه جلس مع رؤساء الحركات المسلحة ووجد رغبة لديهم لتحقيق السلام".

وأكد عبد الله أن مشاركة رئيس إفريقيا الوسطى للسودان والمشاركة في مراسم توقيع الاتفاقية يؤكد الرغبة الأكيدة في تحقيق السلام.