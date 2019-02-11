إفريقيا الوسطى: حنكة البشير إوقفت حرب استمرت خمسة أعوام

وأشاد عبد الله لدى مخاطبته امنتدى صحفي للحديث عن الدور الإقليمي للسودان في قضايا الأمن والاستقرار بالمنطقة مع التركيز على اتفاقيتي "سلام جنوب السودان وإفريقا الوسطى" أشاد بدول الجوار والدول الإفريقية والعالم في دعم السلام بإفريقا الوسطى.
وقال إن دور السودان في الإقليم يجب دعمه لأنه مؤهل لترسيخ السلام بإفريقيا .
وأضاف " أنه جلس مع رؤساء الحركات المسلحة ووجد رغبة لديهم لتحقيق السلام".وأكد عبد الله أن مشاركة رئيس إفريقيا الوسطى للسودان والمشاركة في مراسم توقيع الاتفاقية يؤكد الرغبة الأكيدة في تحقيق السلام.
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