أكد نادي مولودية الجزائر فقدانه لمجهودات لاعب الوسط ابراهيم امادا في مباراة المريخ السبت المقبل في إياب ربع نهائي كأس زايد.
وتعرض اللاعب للإصابة على مستوى الكاحل في مباراة المولودية أمام شبيبة القبائل مساء السبت في الدوري الجزائري
وأجرى اللاعب فحوصات طبية أكدت غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 12 يوماً وسيضع غياب اللاعب ابراهيم امادا المدرب عادل عمروش في ورطة حقيقية للاستعانة بالبديل المناسب له في وسط الملعب.
ويحتاج المريخ للفوز بأي نتيجة في لقاء المولودية السبت المقبل لحسم تأهله لنصف نهائي كأس زايد بعد ان انتهى لقاء الذهاب بالجزائر بالتعادل السلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مولودية الجزائر يفقد امادا أمام المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.