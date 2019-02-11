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مولودية الجزائر يفقد امادا أمام المريخ

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أكد نادي مولودية الجزائر فقدانه لمجهودات لاعب الوسط ابراهيم امادا في مباراة المريخ السبت المقبل في إياب ربع نهائي كأس زايد.

وتعرض اللاعب للإصابة على مستوى الكاحل في مباراة المولودية أمام شبيبة القبائل مساء السبت في الدوري الجزائري

وأجرى اللاعب فحوصات طبية أكدت غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 12 يوماً وسيضع غياب اللاعب ابراهيم امادا المدرب عادل عمروش في ورطة حقيقية للاستعانة بالبديل المناسب له في وسط الملعب.

ويحتاج المريخ للفوز بأي نتيجة في لقاء المولودية السبت المقبل لحسم تأهله لنصف نهائي كأس زايد بعد ان انتهى لقاء الذهاب بالجزائر بالتعادل السلبي.

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