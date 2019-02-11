المولودية يصل الخرطوم فجر الأربعاء ويطالب بمشاركة مدافعه أمام المريخ

يتوقع أن تصل بعثة مولودية الجزائر للخرطوم فجر الأربعاء المقبل لمواجهة المريخ مساء السبت في إياب ربع نهائي كأس زايد، وتم الحجز للبعثة بفندق كورانثيا بالخرطوم من قبل إدارة نادي المريخ.

على صعيد آخر ذكرت صحيفة الهداف الجزائري أن إدارة مولودية الجزائر ستتقدم بطلب إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) من أجل اعفاء المدافع مرواني عن مباراة المنتخب الأولمبي الجزائري ومباراة تونس الودية.

ويواجه المولودية المريخ السبت المقبل في إياب ربع نهائي كأس زايد.