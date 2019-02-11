يتوقع أن تصل بعثة مولودية الجزائر للخرطوم فجر الأربعاء المقبل لمواجهة المريخ مساء السبت في إياب ربع نهائي كأس زايد، وتم الحجز للبعثة بفندق كورانثيا بالخرطوم من قبل إدارة نادي المريخ.
على صعيد آخر ذكرت صحيفة الهداف الجزائري أن إدارة مولودية الجزائر ستتقدم بطلب إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) من أجل اعفاء المدافع مرواني عن مباراة المنتخب الأولمبي الجزائري ومباراة تونس الودية.
ويواجه المولودية المريخ السبت المقبل في إياب ربع نهائي كأس زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر المولودية يصل الخرطوم فجر الأربعاء ويطالب بمشاركة مدافعه أمام المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.