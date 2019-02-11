"اخبار الخليج 365 365"، ترصد ابرو عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين 11 فبراير 2019م

الصيحة:

– تعهدات من الرئاسة والأمن بتقديم الجناة في قضية”المعلم” للمحاكمة

– مصدرو الذهب: وجود شركات حكومية في القطاع عطّل الاقتصاد

– الاتحادي الأصل بأمريكا: مشاركة الحزب في الحكومة”تمومة جرتق”

– مقتل وجرح العشرات في معارك بين قوات مناوي والعدل والمساواة

– البرلمان العربي يطالب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

– المهدي:”4″ نقاط قد تجهض التظاهرات

– لجنة لدراسة خطاب الرئيس بشأن تركيبة مجلس الصحافة

التيار:

– تعثر تمويل الطريق المزدوج مدني ـ الخرطوم– كتلة نواب الجزيرة بالبرلمان تستدعي وزير المالية ومحافظ المركزي– في قمة ثلاثية..السيسي يطلب رؤية متوازنة لتشغيل سد النهضة– بوتفليقة يترشح رسميًا ولاية خامسة

الانتباهة:

-جماع لـ”الإنتباهة”: لم أصدر تعليمات بتعذيب”المعلم”

– إحباط بيع تمثال للنبي سليمان بالخرطوم

– الكلاب نبشت قبورهم والتهمتهم..دفن أطفال موتى بمباني مستشفى الرهد

– مساعد الرئيس: تسقط بس ـ تقعد بس لا يخرجان البلاد إلى بر الأمان

– حركتا العدل والمساواة ومناوي: لم نتلق اتصالات من الوساطة القطرية

أخبار اليوم:

– البشير والسيسي وآبي أحمد يتفقون على تشييد سد النهضة .

– قيادات سياسية ل(أخبار اليوم) : مبادرة مجموعة ال(٥٢) خطوة ايجابية .

– رؤساء البرلمانات العربية يحثون أمريكا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .

– غندور للبرلمان العربي : لاتخافوا على السودان والعقلاء في بلادنا لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تنهار البلاد .

الوطن:

– اتفاق ثلاثي على مظلة سياسية لمفاوضات سد النهضة

– الوطني مستعدون لمناظرة الشيوعيين في الميادين العامة

– إطلاق سراح (٤٨) من المتهمين في الاحتجاجات بالنيل الأبيض .

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المستقلة:

– المراجع العام: دبلوماسي منح ابنائه”34,325″ يورو لدراسة الطيران من المال العام

– مطالبات عربية لرفع السودان من قوائم الإرهاب

– قانونيون يصوبون إنتقادات لتقرير النيابة العامة حول مقتل معلم خشم القربة

– مصفاة الخرطوم توفر”90%” من احتياجات البلاد من البنزين

– اتفاق ثلاثي لتوفير مظلة سياسية لمفاوضات سد النهضة

– كبر يوجه بالإسراع في تنفيذ السودان الأخضر

السوداني:

– تطور جديد في أزمة”سد النهضة” بقمة البشير والسيسي وآبي أحمد

– تفاصيل مصرع”3″ بينهم عروس في انفجار داخل شقة بالخرطوم

– المؤتمر الوطني: نواجه حربًا إلكترونية”شعواء”

– “الوطني”: جهات تلقت أموالاً من أمريكا وأوروبا لتدريب ناشطين

– اتحاد العمال: المرتبات لا تغطي تكاليف المعيشة

الأخبار:

– الحكومة:”42″ خلية خارجية تدعم الاحتجاجات

– لقاء بين المهدي والقائم بالأعمال الأميركي حول الأوضاع الراهنة

– اكتشاف قطع أثرية نادرة لمملكة نبتة

– الشعبي يشكل هيئة قانونية لمتابعة قضية المعلم أحمد الخير

المجهر السياسي:

– بكري حسن صالح: ملتزمون بمحاكمة عادلة لقتلة المعلم

– نجل”جون قرنق” لـ”المجهر: السلام الحالي بجنوب السودان في خطر و”عبد الواحد” يتبع للحركة الشعبية

– النيل الأبيض: إطلاق سراح”48″ من المتهمين في الاحتجاجات بالضمان

– مصرع وإصابة”16″ شخصًا في تحطم طائرة عسكرية إثيوبية تابعة للأمم المتحدة في”أبيي”

– غرفة البصات السفرية تطالب بوقف الهايس على الطرق القومية.

