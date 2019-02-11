اتفاق بين السودان واليونسيف لـ"الدعم الفني واللوجستي"

أشادت وزیرة الضمان والتنمية الإجتماعیة المهندسة وداد یعقوب، بالدور الذي ظلت تضطلع به منظمة الیونيسيف بالسودان في إطار الدعم الفني واللوجستي وعمل الدراسات والإستراتیجیات، ووصفت توقيع إتفاقیة مع اليونسيف بأنها مهمة تعزیزاً للشراکات ودفع العمل المشترك.

وقعت وزارة الضمان والتنمیة الإجتماعیة إتفاقیة إطاریة مع منظمة الیونيسيف ضمن خطة العمل المشترکة حول الأمان الإجتماعی.

من جانبها أعربت مفوض مفوضیة الأمان الإجتماعی وخفض الفقر، دکتورة فاطمة فضل، عن إرتیاحها لتوقیع هذه الإتفاقية في مجال الحمایة الإجتماعية والقضایا المشترکة في إطار تعزیز التعاون ودعم المجتمع الدولي والمانحین.

وأشارت فضل الي معالجة قضایا الفقر ووضع السیاسات الإجتماعية والنجاحات المطلوبة .