ليفربول يقترب من حسم أولي صفقاته

يكثف نادي ليفربول الإنجليزي محاولاته، للتعاقد مع نجم فريق بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الريدز.

ويرغب العملاق الإنجليزي، في التعاقد مع جواو فيليكس، نجم فريق بنفيكا البرتغالي، بعدما بات مراقباُ من جانب كبار أوروبا.

ليفربول ليس المتنافس الوحيد على فيليكس، فقد عرض وولفز 105 مليون جنيه إسترليني، من أجل الحصول على خدمات نجم بنفيكا.

كان فيليكس في البداية جزءًا من فريق الشباب في إف سي بورتو، ولكن بعد غنطلاقته الرائعة بعد سبع سنوات، انتقل إلى بنفيكا.

بعد ظهوره الأول في فريق الاحتياطي بنفيكا في عام 2016، الذي كان عمره 16 عامًا ، تم ترقيته في النهاية إلى الفريق الأول في بداية هذا الموسم.

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لقد سجل أربعة أهداف في تسع مباريات في الدوري، وأصبح اللاعب الشاب الذي يلعب على الإطلاق ويسجل في المباريات الكبيرة.

يستخدم فيليكس بشكل أساسي من قبل بنفيكا كلاعب خط الوسط المهاجم، الذي يعمل خلف المهاجم، ومع ذلك، فهو يعتبر موهوبًا بما يكفي لاستخدامه في أي مكان عبر الخط الأمامي.

لقد تم استخدامه من قبل المدربين إما كمهاجم خارجي أو في موقع أوسع في الماضي.

وبالنظر إلى الطريقة التي تتبادل بها ليفربول في كثير من الأحيان مبارياتها الثلاثة، فإنه يمكن أن يتناسب مع نظام يورجن كلوب بشكل جيد.

من المؤكد أن فيليكس قد حقق أقصى استفادة من الفرص التي اكتسبها، حيث ظهر كأحد أفضل اللاعبين هذا الشهر.