شرق النيل تشرع في تنفيذ استراتيجية إنتشار النيابات

شرعت محلية شرق النيل في تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بإنتشار النيابات في الوحدات الادارية كافة، وذلك في إطار ترتيبات العمل الموازي للعمل الأمني والشرطي والقضائي، بجانب العمل علي لتدعيم وتنفيذ الشراكة الذكية والتي توافق فيها مؤخرا مع النيابة العامة.

وبحث معتمد المحلية، ناجي محمد علي منصور شرق النيل، رئيس النيابة العامة لمحليتي بحري وشرق النيل، وعضو المجلس الوطني، عمر عبد الرحيم بدر الترتيبات الأولية ووضع التدابير النهائية لإنشاء وافتتاح نيابة أم ضواًبان.

وأكد المعتمد خلال اللقاء وقوفه ومساندته لإنشاء نيابة أم ضواًبان، موجها بالتسريع في تنفيذ جميع المطلوبات الآنية.

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وكشف عن خطوات إجرائية وجهود متصلة تنفيذا لمحاور الشراكة الذكية وفق خطة دقيقة للمحلية تهدف لتغطية كل المحلية حتى منطقة أبودليق، وابان أن الفترة القليلة القادمة ستشهد ثمار ونتائج هذه الجهود وأهمها انحسار تام للجرائم بما فيها قضية الإتجار بالبشر.

من جهته أشاد رئيس النيابة العامة لمحليتي بحري وشرق النيل بمساندة محلية شرق النيل وجهودها المتصلة في جوانب العمل الموازي للعمل الشرطي والقضائي.

وبشر بمزيد من التواصل والمؤازرة للمحلية وصولا لتحقيق الأهداف والخطط المشتركة خلال العام الجاري.