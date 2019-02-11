مجلس المريخ يقيم ورشة النظام الأساسي مساء اليوم

ينظم مجلس ادارة نادي المريخ مساء اليوم الاثنين بدار الشرطة ببري ورشة اجازة النظام الأساسي الجديد.

ودعا مجلس الأحمر كل أقطاب ورموز النادي لتقديم آرائهم حول النظام الاساسي الجديد ومن ثم التأمين على اجازته في الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لاعتماد النظام الأساسي الجديد ومن ثم تحديد موعد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد يقود النادي في المرحلة المقبلة.

يذكر أن المجلس الوفاقي الحالي تم تعيينه من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم لمدة ستة أشهر ومن ضمن أعماله اجازة النظام الأساسي الجديد وتحديد موعد الجمعية العمومية لاختيار مجلس ادارة جديد.