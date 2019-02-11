أتلتيك بلباو يعطّل برشلونة في الليجا الاسبانية

شهاب محمد - الخرطوم - 3 أشياء يمكن أن تدمر برشلونة خلال هذا الموسم

الخليج 365 :

تعادل برشلونة مع أتلتيك بيلباو بنتيجة (0-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان ماميس، في الجولة 23 من الليجا.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الفريق الكاتالوني، الذي حقق تعادله الثاني تواليا في البطولة، إلى النقطة 51 في المركز الأول، فيما وصل أتلتيك بيلباو للمركز الـ 13 مؤقتا برصيد 26 نقطة.

وأكمل الفريق الباسكي المباراة بـ 10 لاعبين، بعدما طرد الحكم الظهير أوسكار دي ماركوس.

بدأ أصحاب الأرض بضغط هجومي على برشلونة، وكانوا الطرف الأكثر خطوره في الأمتار الأخيرة، في حين ظهر لاعبو الفريق الكتالوني برتم بطيء.

أهدر يوري بيرشيتش مهاجم بيلباو فرصة افتتاح النتيجة في الدقيقة 12، بعدما أخترق من الجهة اليسرى مستغلا سوء رقابة المدافعين، ولكن أتت كرته بجوار العارضة.

واصل الفريق الباسكي فاعليته على مرمى تير شتيجن، حيث أنقذ الأخير هدف مؤكد لبيلباو من ضربة رأس انقض عليها الحارس الألماني ببراعة لتخرج لركنية في النهاية.

عانى البلوجرانا من سوء في الانتشار وبطء كبير في التحرك خلال أغلب فترات الشوط الأول، سواء من وسط الملعب أو خط الهجوم الذي كان شبه خارج الخدمة.

وصل ليونيل ميسي بأكثر كرات برشلونة خطورة على مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 28، وذلك بتسديدة رائعة ارتطمت بالعارضة، ولكن أعلن الحكم عن وجود حالة تسلل على سيميدو.

تحول أداء برشلونة مع انطلاق الشوط الثاني وبات أسرع وأفضل في الثلث الأخير مستفيدا من اقتراب ميسي لمنطقة الجزاء، بعدما ظل على الطرف الأيمن في الشوط الأول.

على الرغم من الاسيطرة والاستحواذ على الكرة من قبل لاعبي البارسا، إلا أن الخطورة على المرمى غابت تماما أمام التنظيم الدفاعي لبيلباو، ليقرر فالفيردي الدفع بكارليس ألينيا بدلا من فيدال في الدقيقة 63، كما شارك مونيايين بدلا من سوسايتا في الفريق المضيف.

لجأ فالفيردي في الـ 20 دقيقة الأخيرة لإضافة عنصر هجومي آخر، حيث دفع بعثمان ديمبلي بدلا من فيليب كوتينيو غير المؤثر في مباراة اليوم.

اعتمد أصحاب الأرض على التأمين الدفاعي مع نهاية اللقاء مع الاستفادة بسرعات ويليامز ومونيايين في الهجمات المرتدة، ولكنها لم تشكل خطورة حقيقة على مرمى تير شتيجن.

عاود تير شتيجن هوايته في الزود عن مرمى البلوجرانا، ومع الدقيقة 82 نجح في التصدى لتسديدة ويليامز من داخل منطقة جزاء، حيث أخرجها الدولي الألماني بردة فعل يحسد عليها.

ومع الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، لدي ماركوس، بعد لمس الكرة بيده، لتنتهي المباراة بالتعادل الثاني للبارسا على التوالي في الليجا.