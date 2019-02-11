اخشي علي المريخ من الثقة الزائدة.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[لا يخالجنا أدني شك أن المستوي الذي وصل اليه المريخ تحت قيادة التونسي “الزلفاني” بات مطمئنا لعشاق الشفق الاحمر من واقع ذلك الانسجام بين اللاعبين والروح القتالية التي يؤدون بها والدوافع الكبيرة لتحقيق انجاز يحسب لهم لكن تلك الثقة التي يتعامل بها اهل المريخ باتت مصدر قلق بالنسبة لنا خاصة وان تلك الثقة ربما تتسرب الي دواخل اللاعبين والجهاز الفني وتؤثر سلبا علي الاداء داخل المستطيل الاخضر في مواجة السبت المصيرية التي يحتاج الزعيم فيها للفوزباي نتيجة.

[الثقة التي نعنيها ليست تلك التي جعلت من الاحمر بعبعا يخيف الاندية العربية كافة وليست تلك الروح التي تدفع اللاعبين دفعا ليبذلوا المزيد من الجهد لكننا نخشي من الاستهانة بالمولودية ودخول مواجهة السبت ونحن نضمن نتيجة المباراة!

[نخشي ان يستهين لاعبو المريخ بالفريق الجزائري اعتمادا علي نتيجة مباراة الذهاب التي يجب تناسيها ان اراد الزعيم العبور للمربع الذهبي.

[ليس مستحيلا ان يتجاوز المريخ خصمه الجزائري لكن الاستهانة بالمولودية ربما يدفع ثمنه الاحمر.

[مطلوب من اهل المريخ اعلان الطوارئ لمباراة السبت ليقوم كل فر د بدوره دون اي تدخل في الاختصاصات.

[مطلوب من مجلس الادارة تهيئة الاجواء الصحية التي توفر سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني وبالمقابل فان الاطار الفني مطالب بقراءة خطوط خصمه ووضع الاستراتيجية الفنية المناسبة وفقا للعناصر التي يجب اختيارها بعناية وفقا للجاهزية الفنية وبعيدا عن الاسماء والنجومية.

[لاعبو المريخ مطالبون ببذل المزيد من الجهد بخوض المواجهة بروح العزيمة والاصرار بعيدا عن التراخي او الاسنهانة بالخصم.

[ومن علي المدرجات ننتظر ان يقوم مشجعو الزعيم بمؤازرة اللاعبين وتشجيعهم بتحويل الملعب الي بركان لا تخمد ثورته طوال زمن المواجهة والابتعاد عن استخدام الالعاب النارية والشماريخ.

[وقبل كل هؤلاء مطلوب من الاعلام المريخي الابتعاد عن الشحن الزائد سيما وان موقعة السبت بحاجة للتركيز.

[اكثر ما يخيفني من مباراة السبت تلك اللغة الجديدة التي تتحدث عن حافز البطولة العربية اكثر من كيفية تجهيز الفريق بالصورة التي تمكنه من تحقيق الهدف المنشود!

[وما احزنني اكثر تركيز الاداريين علي الحافز المالي سيما وان بوادر الخلافات باتت تطفو علي السطح ونخشي ان يكون ذلك مدخلا لوداع المريخ لتلك البطولة التي جعلت منه خصما تخشاه الفرق بلا استثناء.

[نصيحتي للاخوة في مجلس الادارة عدم الخوض في التفاصيل المالية في هذا التوقيت والا فاننا ربما نصحو من ذلك الحلم قبل ان نحقق ما نريد.