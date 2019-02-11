شبــع الاتــحاد وافلاس الهلال !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ في مؤتمر صحفي حاشد كشف المهندس حميدتي ارقام ميزانية البشريات (2019).

@ اضخم ميزانيه في تاريخ الكره السودانيه .

@ دعومات غير مسبوقه للانديه والاتحادات .

@ مليارات لدعم اندية الممتاز والوسيط وحتى التمهيدي ومثلها للاتحادات المحليه وما دون المحليه

@ 2 مليار و500 مليون لتأهيل الحكام ومليار للمدربين .

@ مليون (دولار) للصاله المغطاه ومثلها لشراء بصات للممتاز .

@ كل ذلك خلال العام الحالي فقط فكيف الحال حينما يكمل اتحاد الشفافيه الماليه كامل مدته !!

@ حميدتي وزير مال الاتحاد قال (في خزنة الاتحاد الان مليون و400 دولار) وفي الطريق مليون و500 اخري .

@ الشفافيه في المال العام نهج جديد لم نعرفه في عهود ما قبل شداد .

@ اتحاد شداد يمضي بالكرة السودانيه نحو افاق رحبه رغم المتاريس والمعوقات .

@ الاعلام الرياضي خلف اتحاد النزاهه والشفافيه .

@ الاقلام القليله المناهضه لاتحاد الشفافيه مصلحتها مع ادرات الفساد والضبابيه لذلك تعارض على استحياء .

@ يعارضون شداد لانه لا يشتري الاقلام ولا يدفع للتطبيل .

@ حميدتي بات رمز الفأل للانديه والاتحادات .

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