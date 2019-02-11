السودان: عائدات الصمغ العربي في 2018 تتخطى حاجز “109” مليون دولار

الخرطوم: باج نيوز

أعلن مجلس الصمغ العربي في السودان، يوم الاثنين، أن عائدات عائدات صادر الصمغ العربي للعام 2018 بلغت 109.477 مليون دولار.

وكشف تقرير صادر عن مجلس الصمغ العربي “حكومي”، بأن الكميات المصدرة من صمغ الهشاب بلغت 24.228 طناً بعائدات بلغت 66.846.931 دولار فيما سجلت الكميات المصدرة من صمغ الطلح 49.441 طن باجمالي عائدات بلغت 42.631.000 دولار.

وأوضح التقرير الذي تحصلت “باج نيوز” على نسخه منه إن إجمالي الصادرات رسمياً 73.675 طناً بقيمة 109.477.472 دولار.

ويمتد حزام الصمغ العربي السوداني، على نطاق 12 ولاية تمتد من حدود البلاد المتاخمة لإثيوبيا وأرتريا شرقاً، حتى دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى غربًا.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز