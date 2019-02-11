نكانا الزامبي يمارس الخداع ويؤكد مواجهة الهلال في كيتوي

بدأ نادي نكانا الزامبي في ممارسة الحرب النفسية والخداع عندما أكد للهلال أن مباراة الفريقين في الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية، ستقام على ملعبه بكيتوي برغم من الكاف قد ارسل مفتشاً من جنوب أفريقيا لمعاينة الملعب والتأكد من مطابقته للمواصفات الدولية الخاصة بالمباريات القارية، وقد زار المراقب الملعب امس الأول بحسب صحيفة قوون، وارسل تقريره الكاف الذي من المتوقع أن يصدر قراره اليوم ويتوقع المباراة إلى اندولا بعد حديث وسائل الإعلام الزامبية عن فشل النادي في الإيفاء بالملاحظات التي ابدأها الكاف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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