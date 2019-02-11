مجلس المريخ ينهي أزمة رواتب اللاعبين ويعد بتسليم الحوافز اليوم

أخمد مجلس المريخ أزمة مرتبات اللاعبين والجهاز الفني مؤقتاً بمنح راتب شهرين للاعبين من المرتبات المتأخرة .
وبذلك ينجح المجلس في إنهاء أزمة المرتبات المتأخرة لاعبين، وتبقى أزمة الحوافز، وكما نجح المجلس في سداد راتب شهر للجهاز الفني أجانب ووطنين بقيادة الزلفاني والمدرب العام العرفاوي ومدرب الأحمال الروماني ماريوس .
بالإضافة إلى كنة والجهاز المعاون، واستفاد المجلس من مبلغ 25 ألف دولار عبارة عن نثرية مباراة المولودية التي منحها له الاتحاد العربي وأرسلها الاتحاد العربي للمريخ بالأمس .
حيث منح الجهاز الفني وبحسب صحيفة الصدى، عشرة ألف دولار فيما وزع بقية المبلغ كرواتب للاعبين وبعض الأِشياء الأخرى، وسيقوم المجلس بسداد الحوافز المتأخرة خلال الأيام المقبلة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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