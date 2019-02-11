بالصورة.. حسناء سودانية بأوروبا تلهب حماس المتظاهرين ومطالبات باستقبالها بمطار الخرطوم

ألهبت حسناء سودانية تقيم بإحدى الدول الأوروبية حماس المتظاهرين ببلادها على خلفية ظهورها وهي في كامل أناقتها وترفع علم السودان تضامناً مع المتظاهرين ببلادها.

وبحسب موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة التي اشتهرت داخل مواقع التواصل الاجتماعي باسم الحسناء وهي ترتدي البنطلون وترفع علم بلادها.

وتشير إلى أن صورة الفتاة حققت شهرة واسعة وتم تداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي, مصحوبة بتعليقات لم تخلو من الغزل والإشادة بموقفها من قبل الثوار.

ومن ضمن التعليقات الساخرة تعليق من احد الثوار ويسمي نفسه،جندي الثورة، قال فيه: (سنخرج لاستقبالك في المطار عند عودتك لأرض الوطن إذا ما نجحنا في الانتصار على النظام).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)