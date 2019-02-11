رداً على الظلم الذي تعرض له الفريق.. محلل سياسي معروف يستضيف بعثة الأمل

أعلن الأستاذ محمد لطيف المحلل السياسي المعروف وأبن مدينة عطبرة عن استضافته لبعثة الأمل بفندق ريجنسي لثلاثة أيام مع التكفل بكامل منصرفات البعثة . رداً على الظلم الكبير الذي تعرض له الأمل من الاتحاد السوداني لكرة القدم بنقل مباراة الفريق أمام هلال التبلدي بصورة مفاجئة من عطبرة إلى الخرطوم وذلك حسب صحيفة الصدى . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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