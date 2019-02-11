مفاجأة بالصورة.. نمر “شرس” يقتحم مظاهرات السودان والثوار يرحبون به

فاجأت سيدة سودانية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها والمتظاهرون الذين يدعون لإسقاط النظام الحاكم على السوشيال ميديا بصورة حققت شهرة واسعة ووجدت حظها من التداول خلال يوم الأحد.

وبحسب موقع النيلين فقد ظهرت السيدة وهي متنكرة بوجه “نمر” وترتدي ثوب سوداني وضعت عليه صورة “نمر” شرس وتقف على بوابة احد المنازل.

وكتبت المرأة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي على الثوب “مواكب ما بتتراجع تاني” وهي إحدى أشهر العبارات التي ظل يستخدمها ثوار السودان في ثورتهم التي يطالبون فيها بإسقاط النظام الحاكم.

وأكد محللون داخل مواقع التواصل الاجتماعي أن السيدة أقدمت على الظهور الغريب للتمويه حتى لا يتم التعرف عليها ولإلهاب حماس الثوار داخل مواقع التواصل.

داعموا الثورة السودانية أشادوا بالظهور الغريب للسيدة وأكدوا ترحيبهم الكبير بها, خصوصاً بعد لفتها للأنظار بهذه الطريقة التي وصفها البعض بالمبتكرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)