نائب وزير الخارجية الروسي: أمن إسرائيل أولوية لنا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، حرص بلاده على أمن إسرائيل، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الضربات الإسرائيلية الموجهة إلى سوريا، غير قانونية وغير مبررة.

وقال ريابكوف للصحفيين: "يحظى أمن إسرائيل لدينا بألولوية وأهمية قصوى. وبقولي هذا أنا لا أتحدث عن الضربات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي السورية، بما في ذلك على الأهداف التي ترتبط بإيران بشكل أو بآخر، ولا عن أن هذه الضربات يمكن أن تكون قانونية ومبررة".

وأضاف: "نحن ندينها وهي غير قانونية. ولكن هذا أيضا لا يعني أنه لا يجب علينا الاهتمام بأمن إسرائيل".