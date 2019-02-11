مراقب من جنوب افريقيا لمعاينة ملعب ناكانا

أرسل الكاف مفتشاً من جنوب أفريقيا لمعاينة ملعب ناكانا بمدينة كيتوي للتأكد من صلاحيته لاستقبال مباراة ناكانا والهلال الاربعاء ضمن الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية. وكان الكاف طالب ادارة ناكانا باجراء اصلاحات على ملعبه حتى يكون جاهزاً لاستقبال مبارياته في مجموعات الكونفدرالية يذكر أن بعثة الهلال وصلت لوساكا العاصمة الزامبية امس وستتوجه الى مدينة ندولا صباح اليوم وستنتظر قرار الكاف اذا أكد اقامة المبااراة في معقل ناكانا سيتوجه الازرق الى هناك اما اذا رفض اعتماد ملعب ناكانا ستبقى البعثة في ندولا حيث تقام المباراة على ملعب زيسكو يوم بعد غدٍ الاربعاء.

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