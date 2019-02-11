3 لاعبين مهددون بالغياب عن برشلونة الفترة القادمة

سقط فريق برشلونة الإسباني في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري على ملعب السان ماميس.
ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن لينجليت مدافع فريق برشلونة تلقى البطاقة الصفراء الرابعة ضد بلباو، وفي حال تلقيه بطاقة أخرى في المباراة المقبلة فسيغيب عن المباراة التالية.
واضافت الصحيفة، أن لينجليت ليس اللاعب الأول في برشلونة الذي يواجه خطر الغياب حيث يملك الثنائي راكيتيتش وفيدال 4 بطاقات صفراء في رصيدهما، ويخشى البارسا حصولهما على بطاقة صفراء خامسة.
وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة في حين بقي أتليتيك بلباو في المركز ال13 بعدما ارتفع رصيده إلى 27 نقطة.
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