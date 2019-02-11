آلية امبيكي تتحرك لتعزيز مسيرة السلام بالبلاد

وقال سفير السودان لدى إثيوبيا، الصادق بخيت، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لمجمل الأوضاع في البلاد والخطة المقبلة لتحرك الآلية بالتعاون مع آليات الاتحاد الأفريقي الأخرى.
ووفق بخيت تطرق الاجتماع إلى فكرة تحرك متكامل بين دول القرن الأفريقي تجاوباً مع الروح الجديدة التي انتظمت منطقة القرن بعد مجيئ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للحكم، والمصالحات التي انتظمت كل دول الإقليم .وذكر أن هناك تحركاً جاداً في أن تتحول المصالحات والروح الجديدة، إلى عمل تكاملي لمصلحة شعوب المنطقة.
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