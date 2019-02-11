أسطورة مانشستر يونايتد يطالب تشيلسي بعد إقالة ماوريسو

طلب جاري نيفيل، أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من إدارة نادي تشيلسي، عدم إقالة الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني للبلوز.

مان سيتي اكتسح تشيلسي، بنتيجة 6\0، في إطار مباريات الجولة الـ26، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وقال نيفيل في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس البريطانية: لو كانت إدارة تشيلسي تريد رؤية أسلوب لعب رائع للفريق، يجب أن يعيشوا من خلال التغيير.

وأكمل: سنرى ما سيحدث خلال الـ48 ساعة المقبلة، في الماضي كنت أتفق مع تغيير المدرب، يجب على النادي التأقلم مع التغيير، من أجل رؤية المستوى المطلوب.

وأردف: تشيلسي لم يلعب بهذا الأسلوب من قبل، لا يجب على النادي إقالة ساري من منصبه، إذا أراد رؤية أسلوب مختلف في اللعب.

وأتم: أنت تتحدث عن إعجاب إبراموفيتش بأسلوب جوارديولا، الذي يتم فيه الاستحواذ على الكرة بنسبة 75%، البلوز لم يلعب بذلك الشكل من قبل.