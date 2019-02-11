مدافع ليفربول يسخر من "صلاح" بسبب "النيو لوك" الجديد

اخبار الخليج 365 365/ سخر ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي من "نيو لوك" محمد صلاح بدون ذقن لأول مرة منذ فترة طويلة بعد الفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي. ونشر لوفرين صورة جديدة مع محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع الصور العالمي "انستجرام" اليوم الأحد، معلقًا عليها: "صلاح قد ذهب، الآن لدي صديق جديد.. أهلا بحامد محروس غالي".

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