بالتزامن مع تسلم مصر رسميًا رئاسة الاتحاد الافريقى، وفي إطار التوجه الرئاسي نحو دعم ومساندة شباب القارة السمراء في مجالات التدريب والتعليم وبناء القدرات، وإنطلاقًا من دور معهد التخطيط القومي في نشر ثقافة التخطيط والتنمية، وتوجهه لتفعيل خدمة المجتمع، والتعريف بدور المعهد وتاريخه، افتتح أ.د. علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، و أ.د.زينات طبالة الأستاذ بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، ورئيس لجنة التدريب بمعهد التخطيط القومي، و أ.د. محمود عبد الحي الأستاذ بمركز العلاقات الإقتصادية الدولية البرنامج التدريبي " مقدمة في التخطيط والتنمية " الموجه للأشقاء من 18 دولة أفريقية ويمتد خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2019 ويغطي الموضوعات الآتية: • تطور مفاهيم التنمية.

• البعد الإقتصادي للتنمية.

• البعد الإجتماعي للتنمية.

• البعد البيئي للتنمية.

• الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة SDGs وأجندة الإتحاد الأفريقي 2063.

• إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 ". Alaaeldin Zahran Khalid Abdelaziz Ali Elbagalaty Zinat Tobala Ibrahim Gory El Sooltaan #مصر_رئيسًا_للإتحاد_الإفريقي

#معهد_التخطيط_القومي

#مقدمة_في_التخطيط_والتنمية

#INP

#Institute_Of_National_Planning

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح البرنامج التدريبي " مقدمة في التخطيط والتنمية " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.