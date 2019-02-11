خاص.. إعلامي كبير يعرض مؤسسته للبيع بسبب الخسائر الفادحة

عرض اعلامي كبير "ذائع الصيت" في سرية تامة كامل مؤسسته الاعلامية للبيع وذلك بعد (الانتكاسة) التي اصابت المؤسسة، والخسائر الفادحة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، حيث قام الإعلامي الكبير بتوكيل عدد من أصدقاءه المقربين لتسويق المؤسسة وعرضها للبيع على جهات عديدة.

وقالت مصادر مطلعة ان الصفقة ربما ستكتمل خلال اليومين القادمين وذلك بعد موافقة احدى الجهات على شراء المؤسسة الاعلامية كاملة.

وبحسب المصادر فإن الجهة التي ستشترى المؤسسة قامت بتوكيل عدد من منسوبيها لعمل تقييم شامل للصفقة، وتحديد أسعار كل قسم على حده، بينما قام الاعلامي الكبير بدوره بتوكيل عدد من المقربين منه بالاضافة للمستشار القانوني لمتابعة الاجراءات والوصول لصيغة معقولة لاكمال الصفقة والتي من المتوقع أن تثير جدلاً واسعاً داخل الوسط الاعلامي.

وافادت المصادر أن الاعلامي الكبير لجأ لخيار بيع مؤسسته عقب الهزة العنيفة التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة والشح الكبير في الاعلانات، والتي صارت مؤخراً الداعم الرئيسي والضامن الأكبر لاستمرار واستقرار أي مؤسسة اعلامية.

كما زادت المصادر ان المؤسسة الاعلامية المعروضة للبيع، ظلت تعانى كثيرا فيما يتعلق بدفع تكاليف الانتاج وحتى مرتبات العاملين، والذين غادرها عدد كبير منهم احتجاجا على ذلك، بينما فضل آخرون الإضراب عن العمل لحين توفير مرتباتهم والتي أكدت المصادر إنها تأخرت لأكثر من ثلاث أشهر.