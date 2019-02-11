وفاة 99 شخصا بسبب تناول خمور مسممة فى الهند

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا تناول خمور مسممة فى طقوس دينية بشمال البلاد إلى 99 حالة وفاة على الأقل ونقل عشرات أخرين إلى المستشفى.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم الإبلاغ عن الوفيات، في ولاية أوتار براديش وأوتاراكاند، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، حيث اشتبهت الشرطة في أن الكحول قد اختلط بالميثانول- وهو مادة شديدة السمية غالبًا ما تستخدم كمضادة للتجمد.

وتعتبر الخمور المصنوع محليًا رخيصة في أجزاء من المناطق الريفية في الهند، وغالبًا ما يضيف المهربون السائل السام إلى منتجاتهم لزيادة قوتها، وإذا ما تم تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب الميثانول العمى وتلف الكبد والموت.

وقال شيلندرا كومار شارما المتحدث بإسم الشرطة، إنّ نحو 59 شخصاً لقوا حتفهم بعد تناولهم الكحول السام في منطقة واحدة فقط في ولاية اوتار براديش.

وفي منطقة مجاورة، قال ضابط شرطة رفيع إن تسعة قتلوا، مضيفًا أنه تم إلقاء القبض على 66 من المشتبه في إعدادهم بتعبئة الزجاجات، وتم إرسال عينات من الخمور إلى المختبرات للاختبار.

وتم القبض على اثنين للاشتباه في تزويد الخمر في أوتاراخاند، حيث توفي ما لا يقل عن 31 شخصا بعد شرب المادة السامة.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ نحو 3000 شخص لهم صلة بالمتاجرة غير المشروعة اعتقلوا في ولاية أوتار براديش في أعقاب المأساة.