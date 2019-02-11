شويجو يصل إلى أنقرة لبحث الوضع السوري مع نظيره التركي

أعلنت الناطقة باسم الدفاع الروسية، روسيانا ماركوفسكايا، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وصل إلى أنقرة في زيارة عمل حيث يبحث مع نظيره التركي التسوية السورية. وقالت الناطقة: "اللقاء سيركز على مناقشة الجوانب المختلفة للتسوية السورية بين وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي". وأشارت المتحدثة إلى أن الزيارة تستغرق يوما واحدا فقط.

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