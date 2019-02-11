هاواى تتأهب لعاصفة غير مسبوقة.. وموجات تصل إلى 60 قدما

تتأهب ولاية هاواي الأمريكية لعاصفة غير مسبوقة قد تشهد موجات تصل إلى 60 قدمًا بالإضافة إلى الرياح الشديدة وبعض الثلوج. .

وتواجه هاواي عاصفة "شديدة على نحو غير عادي" والتي ستستمر خلال الأسبوع مع رياح عاتية على نطاق واسع واحتمال حدوث أضرار فيضانات ساحلية في مواقع غير معتادة لسلسلة الجزر، كما أنّ هناك فرصة لسقوط بعض الثلوج على قمة جبل في موقع واحد غير معتاد على الأقل، وتمّ إصدار تحذير من الرياح العالية من قبل دائرة الارصاد الجوية الوطنية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم الإثنين، تحذر الأرصاد من رياح تصل سرعتها إلى 60 ميل في الساعة، تهبّ غربًا في البداية قبل أن تتحول إلى الشمال الغربي مساء الأحد.

ويتواجد التحذير في جميع الجزر في أرخبيل هاواي وسيظل حتى الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي "4 مساء بتوقيت جرينتش" ليوم الاثنين، مع توقع مخاطر كبيرة.

كما تحذر من مخاطر القيادة ، والأضرار التي لحقت الأسطح، وتطاير الحطام وسقوط الأشجار المنزوعة، كما يتوقع حدوث انقطاع واسع في الطاقة عبر سلسلة الجزر.

كما أنّ هناك أيضا تحذيرات من هذه الموجات العاصفة المولدة للحركة السريعة التي تصل إلى 40 إلى 60 قدما، والتي تشكل خطرا على القوارب ويمكن أن تأتي قريبة جدا من جزر هاواي، ولا سيما الشواطئ الشمالية.

وتقول دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في هونولولو، إن هذه الموجات يمكن أن تسبب "فيضانات ساحلية لم يسبق لها مثيل في الشواطئ المواجهة للشمال والغرب في وقت متأخر من يومي السبت والأحد".