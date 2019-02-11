شرق دارفور تعلن حكومة جديدة من ستة وزراء ومجلسين

ويشغل منصب وزير المالية والاقتصاد في التشكيل الجديد، مصطفى إبراهيم أحمد، فيما سمي مضوي أبوالقاسم الشيخ، وزيراً للصحة والتنمية الاجتماعية، والمهندس علي المدني، وزيراً للتخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة.كما سمي عبدالله محمد محمود، وزيراً للإنتاج والموارد الاقتصادية، وعمر عيسى أحمد، وزيراً للتربية والتوجيه.
وشملت الحكومة الجديدة تكوين المجلس الأعلى للشباب والرياضة، برئاسة أحمد عابدين حماد، والمجلس الأعلى للتعايش السلمي، برئاسة محمد إبراهيم أزرق
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