منح 22 رخصة لشركات أجنبية للتنقيب عن الذهب

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية "الذراع الفنية بوزارة النفط والغاز والمعادن" تصديقها 22 رخصة امتياز لشركات أجنبية بينها شركات "روسية، وبيلاروسية، وأمريكية، وكندية وأسترالية".

ووصف المدير العام للهيئة، محمد أبوفاطمة، الشركات بالكبيرة لعملها في القارة الأفريقية في الكنغو ومصر، وقال إنها أبدت رغبتها في العمل بالسودان فتم تخصيص بعض المواقع لها.

وأعلن أبوفاطمة عن وجود شركات ذات احتياطيات ضخمة من المعادن مثل شركة "أوركا" موجودة في نهر النيل، وحددت احتياطياتها بـ107 أطنان من الذهب.

والشركة المغربية وحددت أكثر من 100 طن، وهي تعمل في إطار تطوير استكشافاتها لـ250 طناً، وستدخل العام الجاري بإنتاج كبير 2 طن وسيتطور إلى 5 أطنان ومن ثم إلى 10 أطنان.

وتوقع أبوفاطمة أن يتحول التعدين التقليدي إلى تعدين منظم.

وأكد أبوفاطمة وجود شركات أمريكية تستثمر في قطاع المعادن عبر الخدمات، موضحاً أن المباحثات بينهم والشركات الأمريكية تمت منذ العام الماضي