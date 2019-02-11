مأمون سوار الدهب يحطم رقم قياسي في (السيلفي)

وشهد الحفل الذي جاء ضمن فعاليات إفتتاح المعرض التجاري، علي هامش مهرجان السياحة والتسوق الذى تشهده ولاية الحزيرة، حضوراً جماهيرياً كبيراً ضاقت به جنبات المسرح.
وكانت رابطة معجبي الفنان الشاب بالمدينة حاضرة، والذين أحتفلوا بفنانهم المفضل عبر رفع بوسترات عليه صورته.
وبزغ نجم الفنان الشاب مأمون سوار الدهب في برنامج "أغاني وأغاني"، حيث أدهش الكثيرين بإمكانياته الصوتية المهولة والتطريب العالي، وإجادته وببراعة لأغنيات عدد من الفنانين الكبار.ووجد سوار الدهب دعماً خاصاً من السر قدور والذى اثنى عليه وأعتبره الحصان الأسود لتلك النسخة، وقد سيطر مامون على كافة وسائل التواصل الاجتماعي عقب ترديده لاغنية (اذكريني ياحمامة) والتي صعدت به لقمة النجومية.
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