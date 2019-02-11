النيل الازرق تُدشن مشروع التفوق الأكاديمي للطلاب

دشن والي النيل الأزرق المكلف، البشير أحمد، وزير المالية والقوى العاملة، فعاليات مشروع التفوق الأكاديمي الذي ينظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين وذلك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الولاية وقادة العمل التربوي والتعليمي، ويجيء المشروع تحت شعار" بالعلم نسمو ونرتقي".

واكد أحمد لدى مخاطبته كرنفال التدشين حرص حكومة الولاية وكامل التزامها بدعم المشروع، وثمن مجاهدات وزارة التربية والاتحاد العام للطلاب السودانيين وصادق حرصهما على دعم الشراكة في سبيل إنجاح مشروعات التفوق الأكاديمي.

وأعرب عن تقديره لمواقف المعلمين وتضحياتهم من أجل إعداد الأجيال القادمة.

ودعا الطلاب الى الاستفادة من المشروع والاستعداد لمضاعفة التحصيل الأكاديمي، واشاد وزير التربية بمبادرة الاتحاد العام للطلاب السودانيين والمعلمين المشاركين في إنفاذ المشروع.

وأشاد معتمد محلية الروصيرص،عبدالرحمن الطريفي، بالدور المتعاظم لوزارة التربية والتوجيه والاتحاد العام لطلاب الولاية وكبير حرصهم على تمكين الطلاب من تحقيق التفوق الأكاديمي، ودعا الطلاب للاستفادة من المشروع في مضاعفة التحصيل الأكاديمي.

الأمين للاتحاد العام للطلاب السودانيين على المستوى المركزي أبان أن المشروع يهدف لتركيز التحصيل في كافة المواد الأكاديمية، وأعرب عن تقديره لمواقف حكومة وكافة قيادات الولاية.