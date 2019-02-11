المريخ يتأهب لمواجهة مولودية الجزائر بـ(القلعة الحمراء)

واصل فريق الكرة بنادي المريخ برنامجه الإعدادي المكثف استعداداً لمباراة الإياب في بطولة زايد للأندية العربية أمام مولودية الجزائر المحدد لها السادس عشر من فبراير الجاري. وعمل الجهاز الفني بقيادة التونسي يامن الزولفاني علي معالجة الاخطاء ورفع معدلات اللياقة البدنية وتفعيل النواحي التكتيكية لأجل تجهيز الأحمر بصورة تمكنه من تخطي المنافس. وكان لقاء الذهاب الذي جري بأرض المليون شهيد قد انتهي بالتعادل السلبي.

وكان لقاء الذهاب الذي جري بأرض المليون شهيد قد انتهي بالتعادل السلبي.

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