اتفاق لتدريب الالآف من منسوبي الدعوة بالخرطوم

اتفق المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالخرطوم مع المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل على تكوين لجنة لتنسيق الجهود والشراكات في مجال التدريب الدعوي والإرشادي لالاف من العاملين في مجال الدعوة والإرشاد.

وأمن الاجتماع الموسع بين رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد، جابر إدريس عويشة، ورئيس المجلس الأعلى التنمية البشرية والعمل بالولاية، ميادة سوار الذهب، أمن الاجتماع على ضرورة تنسيق الجهود للخروج برؤية تراعي خصوصية التدريب الدعوي.

وامتدحت رئيس المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل مبادرة المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد لتنسيق الجهود لتدريب العاملين الدعاة الأئمة والداعيات والمؤذنين بجانب الشراكات المتميزة ذات الأثر الإيجابي التي يقوم بها.

ودعت إلى ضرورة استكمال المسيرة وأكدت استمرار التعاون ورعاية برامج رفع قدرات العاملين في القطاع الدعوي والإرشادي.

أوضح عويشة أن المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد نفذ برامج تدريبية للعاملين والموظفين بجانب تدريب الأئمة والمرشدين والدعاة بنسب أقل من الطموح مقارنة بالقطاع العريض للدعاة والأئمة.

وقال "نفذنا شراكات مع المنظمات في مجال التدريب الدعوي".

ودعا المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل إلى اعتماد البرامج التدريبية لتطابق المعايير، وقال عويشة "نعمل على توسيع التدريب النوعى ليشمل المؤذنين".