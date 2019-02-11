دوت: دور تاريخى للسودان في معالجة صراعات الجنوب

قال سفير جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت، إن السودان ظل على مدار التاريخ يتوسط في معالجة الصراعات التي تحدث في بلاده قبل انفصالها عن الشمال خاصة توقيع اتفاقية أديس أبابا عام 1972م مما أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك لدى مخاطبته منتدى الصحفي بالخرطوم، عن الدور الإقليمي للسودان في قضايا الأمن والاستقرار بالمنطقة مع التركيز على اتفاقيتي "سلام جنوب السودان وإفريقا الوسطى"، قال إن حكومة الإنقاذ بدأت باكراً في تحقيق السلام.

وأشار الي وفد برئاسة محمد الأمين خليفة وتواصلت المفاوضات حتى توقيع اتفاقية 2005 م بنيفاشا مما أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للسودان الموحد في ذلك الحين.

ونوه أنه تم التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك عام 2012م بجنوب السودان بعد الانفصال وذلك من أجل تبادل المصالح المشتركة.

وأكد دوت أنه بعد تفجر الأوضاع مؤخرا بجنوب السودان كان السودان من الدول الأولى التي بادرت من أجل تحقيق السلام مما كان له الأثر الإيجابي بأن يتم تفويض السودان لجمع فرقاء دولة جنوب السودان للحوار غير المباشر الذي توج بتوقيع اتفاقية سلام.