مصرع واصابة العشرات في حادث مروري مريع بكادقلي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقي (20) شخصاً مصرعهم، بينهم طفل حديث الولادة، وأصيب (13) آخرون إثر حادث مروري وقع بين شاحنة كانت متجهة في طريقها إلى دولة الجنوب، ودفار متجه إلى الشمال، وتم نقلهم إلى مستشفى مدينة كادوقلي، ونقل مصدر لـ(المجهر) أن حادثاً وقع بين شاحنة متجهة جنوباً إلى دولة جنوب السودان بطريق كادوقلي، ودفار متجه إلى الشمال، فلقي (20) شخصاً مصرهم، بينهم طفل حديث الولاة، وأصيب (13) آخرون، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى كادوقلي لتلقي العلاج.

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